Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
08.03.2026 18:57:59
Why Shares of Lemonade Stock Tanked 40.3% Last Month
Shares of Lemonade (NYSE: LMND) sank a whopping 40% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The high-flying insurer, trying to disrupt the legacy market, posted fourth-quarter earnings that disappointed investors. Shares of the stock are still up close to 70% in the last year, marking a huge run for Lemonade shareholders.Here's why the stock sank in February, and whether now is a good time to buy the dip for your own portfolio.Lemonade has sought to disrupt traditional consumer insurance markets, such as renters, home, and car insurance, through an easy-to-use online platform. With lower overhead costs, the company believes it can offer insurance rates lower than the competition's and still generate profits. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
