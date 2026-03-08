Lemonade Aktie

Lemonade für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

08.03.2026 18:57:59

Why Shares of Lemonade Stock Tanked 40.3% Last Month

Shares of Lemonade (NYSE: LMND) sank a whopping 40% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The high-flying insurer, trying to disrupt the legacy market, posted fourth-quarter earnings that disappointed investors. Shares of the stock are still up close to 70% in the last year, marking a huge run for Lemonade shareholders.Here's why the stock sank in February, and whether now is a good time to buy the dip for your own portfolio.Lemonade has sought to disrupt traditional consumer insurance markets, such as renters, home, and car insurance, through an easy-to-use online platform. With lower overhead costs, the company believes it can offer insurance rates lower than the competition's and still generate profits. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
