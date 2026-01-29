LendingClub Aktie
Why Shares of LendingClub Are Sinking Today
Shares of the online personal lender and digital bank LendingClub (NYSE: LC) traded nearly 13% lower, as of 11:14 a.m. ET today. The company reported its fourth-quarter 2025 earnings after the market closed yesterday and held a conference call with Wall Street analysts.LendingClub reported diluted earnings per share (EPS) of $0.35 on total revenue of nearly $267 million, driven by approximately $2.6 billion in loan originations. All the numbers are significantly higher year over year, and EPS and revenue both beat consensus estimates.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
