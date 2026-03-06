MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

06.03.2026 14:48:56

Why Shares of MercadoLibre Sank In February

Shares of MercadoLibre (NASDAQ: MELI) fell 18.2% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence. The e-commerce and financial technology giant in Latin America keeps posting strong growth, but investors are fearful over declining profit margins and intense competition. MercadoLibre stock is now down 32% from all-time highs, one of its worst in recent years.Here's why MercadoLibre stock fell last month, and whether it is a buy for your portfolio today. Growth continues to impress at MeracdoLibre. Spending through its e-commerce platform grew 35% year-over-year last quarter across its three largest countries -- Mexico, Brazil, and Argentina -- and also showed impressive growth in smaller Latin American markets. On a constant currency basis, commerce revenue grew 37% year-over-year, while financial technology grew an astounding 61% year-over-year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 21 850,00 0,14%
MercadoLibre Inc 1 538,20 0,51%

