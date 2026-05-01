Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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01.05.2026 22:54:18

Why Shares of Micron Technology Shot Up 53% Last Month

Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) shot up 53% in April, according to data from S&P Global Market Intelligence. The memory chip maker is benefiting greatly from a growing shortage of supply for artificial intelligence (AI) use cases, which is driving up selling prices. Shares of Micron stock are up 600% over the past 12 months, giving it a market cap of $611 billion and making it the 19th-largest company in the world.Here's why it was soaring yet again, and whether investors should get in on the party as the AI revolution keeps marching on. As many investors know by now, AI infrastructure requires a massive amount of computer chips to train and operate. In the early days of AI growth, this was mainly the high-powered GPUs sold by Nvidia. Now, high-bandwidth memory chips are getting in on the party because of the need for rapid data transfers between data centers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08.04.26 Micron Technology Buy UBS AG
26.06.25 Micron Technology Overweight Barclays Capital
19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.06.24 Micron Technology Buy UBS AG
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