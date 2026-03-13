Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
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13.03.2026 17:25:36
Why Shares of Nio Stock Soared 21% This Week
Shares of Nio (NYSE: NIO) have soared 21.3% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. An electric vehicle (EV) maker in China, Nio produced strong delivery growth in Q4 2025 and is finally generating a profit. The stock remains down over 90% from all-time highs. Here's why Nio stock was soaring this week, and whether it belongs in your portfolio today. In Q4 2025, Nio's revenue growth began to accelerate. Revenue grew 76% year over year to just under $5 billion, while the company finally generated a net profit of $40 million in the period. The company's new ES8 is driving volume growth, which is a larger SUV with a higher average selling price and better margins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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