Novo Nordisk Aktie

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

06.02.2026 17:31:22

Why Shares of Novo Nordisk Stock Collapsed This Week

Shares of Novo Nordisk (NYSE: NVO) were down over 20% this week as of this writing on Friday, February 6th, at 11:00 AM EST, according to data from S&P Global Market Intelligence. The famed drugmaker has struggled over the last two years due to heavy competition and pricing pressure for weight-loss drugs. It is also trying to deal with aggressive competition from Hims & Hers. Right now, Novo Nordisk stock is down 68% from all-time highs set in early 2024. Here's why it was falling again this week, and whether it is a buy today. Novo Nordisk reported earnings earlier this week, on February 3rd. Its financials looked solid, with revenue growing 10% year over year in constant currency in 2025, despite heavy pressure from other weight-loss drugmakers such as Eli Lilly. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
