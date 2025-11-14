Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
14.11.2025 15:10:00
Why Shares of NuScale Power Are Crashing This Week
It's not only temperatures that have been cooling these past few days. Investor sentiment toward NuScale Power (NYSE: SMR) stock has also become frosty. With the the company's third quarter 2025 still weighing heavily on their minds, investors have also been moved to trim their positions due to analysts slashing their price targets on the stock.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, NuScale Power dropped 23.7% from the close of trading last Friday through the end of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|22,45
|-3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.