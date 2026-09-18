Okta Aktie

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WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

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18.09.2026 18:23:25

Why Shares of Okta Stock Shot Up 10% This Week

Shares of Okta (NASDAQ: OKTA) have popped 10% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The authentication platform for enterprise security is riding high along with other cybersecurity names, and recently reported solid earnings.

Wall Street is optimistic about growing demand for authenticators like Okta because of the threats posed by artificial intelligence (AI). Does that make Okta stock a buy today?

The cybersecurity incidents coming from the AI labs such as Anthropic and OpenAI have the IT world on edge. But investors see a clear beneficiary from these developments: cybersecurity software. These stocks have soared in the past year, with Wall Street betting on major spending growth in the years ahead.

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