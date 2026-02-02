Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

02.02.2026 23:50:57

Why Shares of Palantir Are Soaring in After-Hours Trading

Why Shares of Palantir Are Soaring in After-Hours Trading

After rising 0.80% during today's regular market hours, Palantir (NASDAQ: PLTR) shares are soaring in after-hours trading. In addition to the tech company releasing its fourth-quarter 2025 financial results, management's encouraging 2026 guidance is providing investors with ample reasons to click the buy button on the data and software specialist's stock.As of 5:35 p.m., Palantir stock is up 5.1% from its closing price of $147.76 during today's regular market session.
