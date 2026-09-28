Perpetua Resources Aktie
WKN DE: A2QPVU / ISIN: CA7142661031
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28.09.2026 21:07:53
Why Shares of Perpetua Resources Are Falling Today
Starting the week on an inauspicious note, shares of Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA) are sinking lower today. The mining company provided the market with an update on the development of its Stibnite Gold Project in central Idaho, and investors seem less than thrilled with the details.
As of 3:04 p.m., Perpetua Resources' stock is down 6%.
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