Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 17:23:14

Why Shares of Plug Power Popped Today

Poised to end 2025 on a positive note, shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) are climbing higher today. With an analyst providing an optimistic outlook on the fuel cell stock, investors appear eager to purchase shares before celebrations begin tonight to ring in the new year. As of 10:54 a.m. ET, shares of Plug Power are up 2.3%, pulling back from their earlier rise of 5.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten