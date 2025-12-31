Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
31.12.2025 17:23:14
Why Shares of Plug Power Popped Today
Poised to end 2025 on a positive note, shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) are climbing higher today. With an analyst providing an optimistic outlook on the fuel cell stock, investors appear eager to purchase shares before celebrations begin tonight to ring in the new year. As of 10:54 a.m. ET, shares of Plug Power are up 2.3%, pulling back from their earlier rise of 5.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
|
17.11.25