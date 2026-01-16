Riot Platforms Aktie
WKN DE: A2H51D / ISIN: US7672921050
|
16.01.2026 19:11:27
Why Shares of Riot Platforms Are Surging Today
Shares of the Bitcoin miner Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) traded nearly 13.5% higher today, as of 1:11 p.m. ET. The company announced the acquisition of land and a lease agreement with chipmaker Advanced Micro Devices as it moves further into the data center space.Bitcoin miners operate large data centers because the cryptographic puzzles they must solve to mine new Bitcoin require a tremendous amount of energy. However, more Bitcoin miners are transitioning to data centers for artificial intelligence, given AI's popularity and the fact that the majority of Bitcoin tokens have already been mined.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Riot Platforms
|16,54
|15,42%
