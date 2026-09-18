Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
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18.09.2026 17:03:44
Why Shares of Rubrik Stock Rallied This Week
Shares of Rubrik (NYSE: RBRK) popped 21% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The cybersecurity firm is soaring because of the recent scare around artificial intelligence (AI) fueled bot swarms that can target existing digital infrastructure.
Cyber risks are growing, and investors expect this to lead enterprises to spend more on firms like Rubrik. Does that make the stock a buy?
There has been a massive debate this week over the safety of modern AI tools. Examples have been growing of the ability to use agents and models from the likes of Anthropic and others to target vulnerabilities for hacking.
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26.08.26
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