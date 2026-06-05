Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
05.06.2026 21:57:00
Why Shares of Sweetgreen Stock Sank 25.3% This Week
Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) sank 25.1% last week, according to data from S&P Global Market Intelligence. A restaurant chain focused on salads and healthy bowls, Sweetgreen has struggled with customer traffic in recent years. The stock was up last month, but that has proven short-lived, and it is now falling back to earth this week. Here's why Sweetgreen stock is sinking, and whether you should consider adding it to your portfolio. Before talking about Sweetgreen's fall this week, we need to dive into why the stock was rising in May in the first place. Sweetgreen released a new menu item -- wraps -- which went semi-viral in hopes of luring customers back to its stores. While the jury is still out on whether the wraps will work as a new menu item, Wall Street decided to kill the rally. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
06.05.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)