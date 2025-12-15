USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
15.12.2025 20:54:47
Why Shares of USA Rare Earth Are Tanking Today
Starting the week on a bearish foot, both the Dow Jones Industrial Average and S&P 500 are down around 0.15% in afternoon trading. Shares of rare earth miner USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) are also heading lower today -- unrelated to news from the company. While the bearish tone on Wall Street may be partially responsible for the stock's decline, a new partnership announced, involving the United States government, is also contributing to the slide in USA Rare Earth stock.As of 2:50 p.m. ET, shares of USA Rare Earth are down 11.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
