Shattuck Labs Aktie
WKN DE: A2QD61 / ISIN: US82024L1035
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25.07.2026 00:07:47
Why Shattuck Labs Stock Flew Nearly 5% Higher on Friday
A new analyst note was the key factor behind the mini-rally in Shattuck Labs (NASDAQ: STTK) stock on the last trading day of the week. The clinical-stage biotech's shares closed the day almost 5% higher, thanks mainly to that research. Early Friday morning, Brian Cheng of JPMorgan Chase's J.P. Morgan published his inaugural take on Shattuck. He rated the stock an overweight (read: buy) at a price target of $10 per share. That's nearly 35% higher than the biotech's most recent closing level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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