Shattuck Labs Aktie
WKN DE: A2QD61 / ISIN: US82024L1035
|
06.03.2026 22:42:08
Why Shattuck Labs Stock Soared More Than 53% Higher This Week
Shattuck Labs (NASDAQ: STTK) was an outlier in the healthcare sector this week, thanks mostly to a very well-received earnings report and business update. Over the five trading days, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's shares rose by a very robust 53%.Shattuck, a clinical-stage biotech that concentrates on developing treatments for inflammatory and immune-mediated disorders, reported its fourth quarter and full-year 2025 results on Thursday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shattuck Labs Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Shattuck Labs Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shattuck Labs Inc Registered Shs
|5,99
|17,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.