Why Signet Jewelers Stock Jumped 24% in September

Shares of Signet Jewelers (NYSE:SIG) were moving higher last month as the world's largest retailer of diamond jewelry reported better-than-expected results in its second-quarter earnings report and announced an accelerated share repurchase program.

Investors cheered the news, and by the end of the month, the stock had finished up 24%, according to data from S&P Global Market Intelligence.

As you can see from the chart below, the stock soared on the report and stayed up from there.

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