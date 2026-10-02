Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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02.10.2026 06:30:01
Why Signet Jewelers Stock Jumped 24% in September
Shares of Signet Jewelers (NYSE:SIG) were moving higher last month as the world's largest retailer of diamond jewelry reported better-than-expected results in its second-quarter earnings report and announced an accelerated share repurchase program.
Investors cheered the news, and by the end of the month, the stock had finished up 24%, according to data from S&P Global Market Intelligence.
As you can see from the chart below, the stock soared on the report and stayed up from there.
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25.08.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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01.06.26
|Ausblick: Signet Jewelers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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18.05.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Signet Jewelers Ltd
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