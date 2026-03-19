Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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19.03.2026 22:30:56
Why Signet Jewelers Stock Jumped Today
Shares of Signet Jewelers (NYSE: SIG) popped on Thursday after the world's largest seller of diamond jewelry announced stronger-than-expected financial results.Image source: Getty Images.Signet's sales declined slightly to $2.35 billion in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on Jan. 31. The retailer's same-store sales, which measure revenue at physical locations and e-commerce sites that were open during the prior-year period, inched down 0.7%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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18.03.26
|Ausblick: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.03.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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