Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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09.06.2026 23:23:48
Why Signet Jewelers Stock Triumphed on Tuesday
Signet Jewelers (NYSE: SIG) saw its stock rise on an otherwise unexceptional Tuesday for the market. Investors bid up the price of the jewelry retail conglomerate by nearly 3% after it revealed plans for a new, $50 million share repurchase program.In a regulatory filing published late on Monday, Signet disclosed that it has retained white-shoe investment bank Goldman Sachs to enact a $50 million accelerated share repurchase (ASR) program. Under this initiative, Goldman is to deliver approximately 480,000 of these shares to Signet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Signet Jewelers Ltd
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01.06.26
|Ausblick: Signet Jewelers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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18.05.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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|Ausblick: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.03.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)