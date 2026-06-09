Signet Jewelers Aktie

Signet Jewelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002

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09.06.2026 23:23:48

Why Signet Jewelers Stock Triumphed on Tuesday

Signet Jewelers (NYSE: SIG) saw its stock rise on an otherwise unexceptional Tuesday for the market. Investors bid up the price of the jewelry retail conglomerate by nearly 3% after it revealed plans for a new, $50 million share repurchase program.In a regulatory filing published late on Monday, Signet disclosed that it has retained white-shoe investment bank Goldman Sachs to enact a $50 million accelerated share repurchase (ASR) program. Under this initiative, Goldman is to deliver approximately 480,000 of these shares to Signet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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