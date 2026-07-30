Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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30.07.2026 21:14:56
Why Silicon Motion Stock Jumped 34% on Thursday Morning
Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) shares launched 34.3% higher on Wednesday morning after the company reported strong Q2 2026 results. By 2:30 p.m. ET, the surge had faded significantly but the stock was still up by a respectable 13.7%.The numbers were legitimately strong. Revenue hit $451 million against expectations of $403 million. Adjusted earnings reached $2.43 per share versus the $2.11 analyst consensus. Revenue more than doubled year over year. Making the controllers that manage data storage in everything from smartphones to AI servers turns out to be a lucrative business in this era of soaring data storage costs.The real story is how quickly Silicon Motion's business mix is changing. A year ago, the Ferri automotive and enterprise boot drive solutions segment represented 4% of revenue. In Q2 2026, it hit 30%. That business more than doubled from the last quarter, driven by outrageous demand for storage in AI server infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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