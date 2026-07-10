Simply Aktie
WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051
|
11.07.2026 01:06:06
Why Simply Good Foods Slipped by Almost 2% on Friday
Simply Good Foods (NASDAQ: SMPL) simply wasn't an inspiring stock on the last trading day of the week. On Friday, several analysts weighed in with new, post-earnings takes on the healthy comestibles company. These were mixed, but it was obvious that investors were leaning more toward the bearish updates than the more positive ones. These came a day after Simply reported its fiscal third-quarter 2026 results. Net sales for the period were $357 million, down from the $381 million in the same period of fiscal 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simply Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.