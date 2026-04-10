Simply Aktie
WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051
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10.04.2026 03:27:31
Why Simply Good Foods Stock Dropped Today
Shares of Simply Good Foods (NASDAQ: SMPL) sank on Thursday after the packaged-food and beverage purveyor's sales fell short of investors' expectations.Image source: Getty Images.Simply Good Foods' net sales fell 9.4% year over year to $326 million in its fiscal 2026 second quarter, which ended on Feb. 28. That was far larger than the 3.5% to 4.5% decline management forecasted back in January. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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