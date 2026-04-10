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WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051

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11.04.2026 01:07:21

Why Simply Good Foods Stock Tanked Today

The stock of healthy comestibles company Simply Good Foods (NASDAQ: SMPL) was looking a bit sickly on Friday. Investors were still downbeat about the quarterly earnings the company posted the previous trading session, a feeling exacerbated by bearish moves from several analysts tracking the stock.As often happens after a publicly traded company publishes earnings, several analysts adjusted their Simply Good takes on Thursday and Friday following the company's posting of its fiscal second quarter of 2026 figures. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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