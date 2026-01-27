Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
|
27.01.2026 14:52:00
Why Sirius XM Holdings Fell 12.3% in 2025
Shares of satellite radio company Sirius XM Holding (NASDAQ: SIRI) fell 12.3% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. While not catastrophic, the decline did trail the S&P 500 index's 17.9% total return by about 30 percentage points. Sirius' underperformance is notable, especially since it's a significant holding of Warren Buffett's conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), and is probably a holding managed by Ted Wechsler, who is also likely to manage the entire Berkshire public equity portfolio following Warren Buffett's retirement. Sirius's business performed somewhat better than expected in 2025, with revenue and profits meeting or exceeding the company's initial guidance. However, continued subscriber and revenue declines put investors in a sour mood.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
