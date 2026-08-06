SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
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06.08.2026 23:25:34
Why SiTime Stock Blasted Almost 27% Higher on Thursday
Shares of silicon timing components specialist SiTime (NASDAQ: SITM) raced to a double-digit gain on Thursday. Investors were reacting to an impressive second-quarter earnings report published by the company after market close the previous day. Its stock closed the day nearly 27% higher.SiTime earned net revenue of $157.4 million, more than double the $69.5 million it posted in the same quarter of 2025. This was led by the white-hot communications, enterprise, and data center end market, currently in the midst of feverish build-outs of artificial intelligence (AI) capacity; this segment's revenue grew by 181%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SiTime Corporation Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: SiTime öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: SiTime stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: SiTime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: SiTime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SiTime Corporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|SiTime Corporation Registered Shs
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