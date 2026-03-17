Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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17.03.2026 16:38:11
Why Six Flags Entertainment Stock Just Popped
Six Flags (NYSE: FUN) stock soared 7% through 11:25 a.m. ET Tuesday, after Reuters reported there's an activist investor push brewing to get Six Flags to sell itself.This news comes less than two weeks after Six Flags stock surged on news of a more limited sale -- of seven Six Flags amusement parks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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