Why SK Hynix Plunged in October

Shares of South Korean memory giant SK Hynix (NASDAQ:SKHY) fell 20.2% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.

While SK Hynix actually reported strong numbers at the end of the month, this wasn't enough to offset the big downturn in AI stocks, especially semiconductor stocks related to the AI build-out.

SK Hynix tends to be highly volatile within the already volatile semiconductor sector. October was an especially bad month, with virtually all AI stocks selling off violently in the first part of the month.

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