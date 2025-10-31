WestRock Aktie
WKN DE: A14V41 / ISIN: US96145D1054
|
31.10.2025 11:09:51
Why Smurfit Westrock Stock Was Sliding This Week
Smurfit Westrock's (NYSE: SW) equity looked like it was headed for a double-digit percentage plunge this week. The global packaging company released a set of quarterly earnings that wasn't greeted warmly by either investors or analysts. Mostly because of this, its share price was down by more than 16% week to date as of Friday before market open.Wednesday morning, Smurfit published its third-quarter numbers. These showed that the company's net sales were slightly over $8 billion for the frame, which was 4% higher year over year. They were also good enough to top the average analyst estimate of $7.89 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Smurfit Westrock Limited Registered Shs
|31,20
|-2,50%
