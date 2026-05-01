Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.05.2026 11:01:10
Why So Many People Already Own Shares of Elon Musk’s SpaceX
Even before the rocket company holds a major initial public offering, many people own stock in it through so-called special purpose vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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