SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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09.04.2026 00:26:31
Why SoFi Technologies Stock Fell 10.6% Last Month
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) stock got hit with a double-digit valuation pullback in March. The fintech company's share price moved 10.6% lower in the month. For comparison, the S&P 500's level declined 5.1% in the month, and the Nasdaq Composite's level fell 4.8%. SoFi stock saw sell-offs last month as investors made risk-off trades in response to the U.S. and Israel's war with Iran. Its share price also saw pullbacks in conjunction with a short report on the company released by Muddy Waters. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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