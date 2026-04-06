Soleno Therapeutics Aktie
WKN DE: A2DYXC / ISIN: US8342031015
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06.04.2026 22:20:38
Why Soleno Therapeutics Stock Rocketed Higher on Monday
On news that Soleno Therapeutics (NASDAQ: SLNO) has agreed to be acquired, investors piled into the company's shares on Monday. This left the commercial-stage biotech with a juicy 32% gain on the day's trading session.That morning, Soleno and its peer biotech, Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX), announced that they had signed a definitive agreement under which Neurocrine would acquire Soleno. The deal, valued at $2.9 billion, will see Neurocrine pay $53 per share in an all-cash transaction to own Soleno. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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