SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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08.05.2026 18:48:05
Why SoundHound AI Stock Is Down 11.5% Today
Shares of SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) fell as much as 13.3% on Friday morning, following the company's Q1 2026 earnings report. The stock recovered slightly to an 11.5% drop as of 12:15 p.m. ET, erasing most of the gains from the big jump on May 1.Image source: The Motley Fool.Fellow voice-focused AI expert Twilio (NYSE: TWLO) posted a fantastic earnings report at the start of the month, driving SoundHound AI's stock 17% higher as the target market looked red-hot ahead of this financial report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SoundHound AI
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07.05.26
|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
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|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
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12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
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