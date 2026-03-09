SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
09.03.2026 21:00:00
Why SoundHound AI Stock Isn't Taking Off Despite Doubling Its Revenue Last Year
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is a voice artificial intelligence (AI) company that looks to help its customers add efficiency to their day-to-day operations. It has been growing its customer base via acquisitions, and that has enabled the business to become more diversified in the process.Investors may be surprised to learn, however, that despite doubling its sales in 2025, the AI stock has been struggling badly. At around $3.4 billion, its market cap is a fraction of what it was in the past, and the stock is down 64% from its 52-week high of $22.17. Here's why there is no shortage of bearish investors when it comes to SoundHound AI stock.
