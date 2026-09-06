SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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06.09.2026 19:09:32
Why SoundHound AI Stock Rocketed 16.8% Higher in August
After dipping 5.3% lower in July, shares of SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) stock jumped higher last month after the artificial intelligence (AI) company' reported strong Q2 2026 financial results.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, SoundHound AI stock rose 16.8% in August.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26
|Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
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|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
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