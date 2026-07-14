Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.07.2026 13:08:00
Why SpaceX and Tesla are ‘value’ stocks, according to this fund manager
Tesla and SpaceX may be winners in the next evolution of value investing, says the president and chief investment officer of Tsai Capital, Christopher Tsai.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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