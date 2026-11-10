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10.11.2026 18:16:00

Why SpaceX Could Be the Best Buy-and-Hold Stock of the Decade

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) reported $14.6 billion in Q3 revenue, a 161% increase from the prior-year period. Net income reached $4.4 billion, compared with a $1.1 billion loss a year earlier. These are extraordinary numbers for a company that went public just five months ago. And while SpaceX is best known for launching rockets, its long-term growth prospects extend well beyond the space industry. Between its expanding Starlink satellite broadband network, reusable rockets, and growing artificial intelligence (AI) business, SpaceX could gain significant ground over the next decade.

Starlink ended September with 13.6 million consumer subscribers, up from 7.2 million a year earlier. That's an 89% increase.

SpaceX's connectivity business, which includes Starlink, generated $5.25 billion in third-quarter revenue, up 69% year over year, and operating income jumped 99% to approximately $2.37 billion.

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