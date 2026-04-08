BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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08.04.2026 16:15:00
Why SpaceX could trade like a meme stock after its blockbuster IPO
SpaceX has “a massive narrative, a founder with a loyal following, and a valuation likely driven in part by future potential,” all ingredients for meme-like tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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