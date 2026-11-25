SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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25.11.2026 19:45:02
Why SpaceX Stock Is Down Today
Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) stock is down just 1.4% as of 1:42 p.m. ET on Wednesday, Nov. 25, though it dipped as low as 9.4% earlier in the day.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite are down 2.7% and 4.1%, respectively.
Over the past two trading sessions, five-year credit default swap (CDS) spreads -- what it costs to insure against the company defaulting on its debt -- hit all-time highs for SpaceX. So too for Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Oracle (NYSE:ORCL), and CoreWeave (NASDAQ:CRWV). With inflation still running hot and a fresh round of tariffs that will add more upward pressure on prices, borrowing costs are likely to rise. That's not great news for a company that is likely to need to tap the debt markets to a substantial degree in the coming years.
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|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|118,24
|2,23%
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