Why SpaceX stock is rising today

Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) stock is up 3.2% as of 12:55 p.m. ET on Monday, Nov. 2, after a report that it's looking for a new way into the wireless mobile business.

The S&P 500 and the Nasdaq Composite are up 0.2% and 0.3%, respectively.

The Washington Post reported that over the past few months, SpaceX has been in talks with EchoStar (NASDAQ:ECHO), the owner of the discount mobile brand Boost Mobile, about a possible deal to use its network or purchase the Boost brand. This would help SpaceX launch Starlink Mobile, a satellite-and-ground network it hopes could rival the big carriers like AT&T (NYSE:T), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), and Verizon (NYSE:VZ).

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