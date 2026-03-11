The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
11.03.2026 22:16:02
Why Sprinklr Stock Rocked the Market on Wednesday
Sprinklr (NYSE: CXM) was spraying gains on its shareholders in a prosperous Wednesday trading session. On a generally forgettable day for the stock market, the customer experience management solutions company was an outperformer, posting an over 6% increase. That was in reaction to a very well-received earnings report.Well before market open that day, Sprinklr took the lid off its fourth quarter and full-year fiscal 2026 figures. In the prior period, the company earned revenue of just under $221 million, up 9% year over year. That was on the back of a 6% rise in subscription revenue to over $193 million. The specialized tech company's net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) leaped 16% to almost $32 million, or $0.13 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|5,02
|-1,10%