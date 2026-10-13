SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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13.10.2026 19:14:35
Why SSR Mining Stock Dropped Today
SSR Mining (NASDAQ:SSRM) stock tumbled 7.8% through 12:55 p.m. ET Tuesday after announcing its next big purchase of a rival gold-mining concern:
It's buying Canadian gold miner Roxmore Resources for $464 million, paid all in cash.
Image source: Getty Images.
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