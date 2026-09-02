SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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03.09.2026 01:32:16
Why SSR Mining Stock Was a Winner on Wednesday
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) has been quite an up-and-down stock so far in 2026. That's due in large part to the often dramatic swings in spot gold and silver prices, which hit all-time highs early in the year before a variety of factors dragged them down. Now, they might be on the upswing, and investors piled into SSR Mining shares on Wednesday to send them to an over 5% gain.SSR had no fresh news of its own to report; its equity defied gravity due to the global buy-in for precious metals generally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
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