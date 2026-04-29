Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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29.04.2026 19:54:28
Why Starbucks Stock Popped Wednesday Morning
Shares of Starbucks (NASDAQ: SBUX) charged out of the gate on Wednesday, surging as much as 10.3%. As of 1:45 p.m. ET, the stock was still up 8.3%.The catalyst that sent the coffee purveyor higher was the company's financial results, which suggested its turnaround has reached a tipping point.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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