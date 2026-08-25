Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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25.08.2026 13:03:27
Why Starlink won't open Vietnam's heavily censored internet
Starlink promises better connectivity in remote and mountainous areas. But in one of Southeast Asia's most tightly controlled online environments, more network access doesn't mean more free speech.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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