State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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19.08.2026 21:29:01
Why State Street SPDR Developed World ex-US is a Strong International ETF
Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) and State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (NYSEMKT:SPDW) provide nearly identical low-cost exposure to non-U.S. developed markets, differing primarily in index provider and portfolio depth.These exchange-traded funds serve as core international building blocks for investors seeking geographic diversification. By excluding U.S. stocks, they allow for precise control over domestic versus international allocations. While their portfolios overlap significantly, their underlying benchmarks and total number of securities provide slight variations in market coverage that may appeal to different types of investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
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|WORLD CO. LTD. Registered Shs
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