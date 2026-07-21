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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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21.07.2026 11:02:21
Why States Are Making It Harder to Save Money With Solar Panels
The changes are costing homeowners money. But they also reflect a changing grid — and the need for home batteries.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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