StoneCo Aktie
WKN DE: A2N7XN / ISIN: KYG851581069
|
26.10.2026 15:26:19
Why StoneCo Stock Crashed Today
What goes up must come down -- and boy, oh, boy is StoneCo (NASDAQ:STNE) stock ever coming down fast today!
Shares of the Brazilian e-commerce software companytook off like a rocket earlier this month after conservative candidate Flávio Bolsonaro outpolled incumbent President Luiz Inácio Lula da Silva 47.3% to 44.8% in the first round of voting in Brazil's presidential election. But the more important run-off election wrapped up last night, and Lula pulled off an upset, winning 51.8% of votes cast to Bolsonaro's 48.2%.
Investors are furious, and they're taking out their ire on every Brazil-related stock they can find. StoneCo stock is down 30.5% as of 10:15 a.m. ET.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|StoneCo Ltd Registered Shs -A-
|7,27
|-28,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.