Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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12.06.2026 06:35:03

Why Strategic Share Sales Can Be a Smarter Income Strategy for Retirees

Retirees face a key choice: focus on dividend income or sell small portions of a total‑return portfolio for cash. Explore how taxes, risk, and portfolio quality factor into this decision, then watch the video below to see which approach may fit best.*This video was published on May 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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