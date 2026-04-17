Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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18.04.2026 00:14:17

Why Strategy Stock Leaped Almost 12% Higher on Friday

Strategy (NASDAQ: MSTR), a one-time pure tech company that has essentially morphed into a Bitcoin treasury operation, saw its stock soar on Friday amid gains in its favorite asset. Bitcoin showed signs of life after trading in a narrow price band since the beginning of the Iran war and with that, Strategy's shares rose by nearly 12%.Strategy functions as something of a leveraged play on Bitcoin, so when the leading cryptocurrency rises, its stock tends to jump even higher (of course, on the downside, when Bitcoin goes south, Strategy can take quite a dive). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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